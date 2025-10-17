10月13日、飯豊町で83歳の女性がクマに襲われて大けがをしました。被害に遭った女性が当時の緊迫した状況をYBCのカメラに明かしました。クマと遭遇した場合、私たちはどう身を守ればいいのか。対処法について取材しました。伊藤キミ子さん「これをこう上げようと思っていたら、こっちから黒い物体が来た。 タヌキではないからクマかと思った」飯豊町椿に住む伊藤キミ子さん（83）。10月13日早朝、自宅の敷地内でクマに遭遇しました