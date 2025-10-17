石破総理は17日、村山富市元総理が亡くなったことについて、「驚きと悲しみを禁じ得ない」と哀悼の意を示しました。石破総理「驚きと悲しみを禁じ得ないところであります。大変に実直かつ誠実な方であったというのが私の印象であり、御霊の安らかならんことを心よりお祈りをする次第であります」村山元総理は17日、大分市内の病院で老衰のため101歳で亡くなりましたが、石破総理は「実直かつ誠実な方だった」と話し、哀悼の意を示