【ワルシャワ共同】ドイツの首都ベルリン市ミッテ区の公有地に設置されていた従軍慰安婦の被害を象徴する少女像が17日、強制的に撤去された。少女像を設置した韓国系市民団体「コリア協議会」が共同通信の取材に明らかにした。