【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１６日、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）第３戦で大谷、山本、佐々木が所属するドジャース（西地区１位）がブルワーズ（中１位）を３―１で下し、３連勝で２年連続のリーグ優勝とワールドシリーズ進出まであと１勝とした。大谷は１番指名打者で出場し、一回に先制点につながる右翼線三塁打を放って４打数１安打。九回から登板した佐々木は１回無失点でセーブを挙げた。ア・リー