東京都は１７日、台風２２、２３号で大きな被害を受けた伊豆諸島・八丈島などへの義援金の募集を始めた。募金箱を都庁第１本庁舎（新宿区）１階の総合受付、東京観光情報センター、全国観光ＰＲコーナー、４５階南側の展望室に加え、第２本庁舎（同）の１階総合受付にも設置した。２２日からは口座振り込みも受け付ける。振込先は、みずほ銀行東京都庁出張所（店番号７７７）、普通３０１５３０３、口座名「令和７年台風第２