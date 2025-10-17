LINEヤフーは、提供するコミュニケーションアプリ「LINE」で起きている、投票を装ったLINEアカウントの乗っ取り被害について注意を促している。 今回報告された「LINE」アカウント乗っ取り被害は、SNS上で「友人からの投票依頼」を装ったメッセージが送られ、添付されたリンクをクリックするとLINEの登録情報などを入力させる画面に誘導。そこで個人情報を入力するとアカウントが乗っ取られるという形。