クマが目撃された札幌市手稲区手稲金山の現場から中継です。クマが居座った高齢者施設の駐車場です。１０月１７日午後３時過ぎに規制線が解除され、いまは警察やハンターの姿はありません。日が暮れかけて見通しが悪くなっています。この施設の周辺では度々クマが目撃されていて、その理由の一つとして考えられているのは「クルミ」です。目の前にあるのがクルミの木。上の方を見てみるとクルミがなっているのが分かります。