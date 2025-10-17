大規模な林野火災＝2月、岩手県大船渡市岩手県大船渡市で2月に起きた大規模な林野火災を受け、総務省消防庁は月内にも、飛び火対策指針の作成を全国の消防本部に求める。ドローンの活用や予防的に散水する体制を整え、早期の消火や林野火災の延焼防止につなげる。冬は落ち葉や枯れ草が増えて空気が乾燥し、火災発生の恐れも高まるため、年内の作成を要請する。指針には、熱源を探査できるドローンを使った情報収集体制の整備や