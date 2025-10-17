18日（土）は、日本の東の高気圧が日本のはるか東に移動します。一方、日本海北部の前線を伴った低気圧がオホーツク海に進み、日本海西部の別の前線を伴った低気圧が東北付近に進む見込みです。また、それぞれの低気圧からのびる前線が北日本から西日本に接近、通過する見通しです。これらの影響で、北日本や北陸、それに西日本では午後を中心に雨が降り、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。雨の降り方にお気をつけください。