消費者庁が入る合同庁舎＝東京・霞が関消費者庁は17日、英会話学校「NOVA」で通常税込み2万2千円などとしている入会金の徴収実績が長期間ないのに、キャンペーンで0円や半額になると宣伝したのは景品表示法違反（有利誤認表示）に当たるとして、運営会社に再発防止などを求める措置命令を出した。消費者庁によると、運営会社「NOVAランゲージカンパニー」（東京都品川区）は入会金について、昨年9〜11月と今年1〜4月は0円、昨