グラビアアイドルの比留川マイが２８日にＤＶＤ「ｖｓ仮装エロスｐａｒｔ２」を発売する。自身１０枚目となるＤＶＤは、様々なシチュエーションが詰まったオムニバス形式。学生のネットカフェでのいちゃいちゃから新人美容師の無意識アプローチまで盛りだくさんだ。「チャプターごとに違ったテイストを楽しんでもらえます！わたしのお気に入りは酔っ払って来ちゃった夜景の綺麗なホテルです」とアピール。「ＡＳＭＲになっ