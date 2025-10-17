16日、DOMOTO堂本光一（46）が結婚を決意したと女性セブンプラスが報じた。お相手は、女優の佐藤めぐみ（40）。「’23年2月に一部メディアによって堂本さんと佐藤さんの熱愛が報じられていました。ふたりは堂本さん主演のミュージカル『Endless SHOCK』の共演がきっかけで交際に発展したといいます。この報道の時点で交際期間は約10年に渡ると伝えられていて、当時から“結婚間近なのでは”と囁かれていました」（スポーツ紙記者）