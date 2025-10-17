バスケットボールＢ１リーグの京都は１７日、ジェイミー・マロンゾとの選手契約を双方合意の上で解除することを発表した。京都は現在、４連敗中で西地区１３チーム中で最下位と苦戦。昨季チーム最多得点のキーマン、アンジェロ・カロイアロが１３日にインジュアリーリスト入り。チェハーレス・タプスコットを緊急補強した。クラブは、さらなる補強が必要と判断し、選手枠に関連し、マロンゾとの契約解除に踏み切った。今回の