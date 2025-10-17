◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３４節神戸―鹿島（１７日・ノエスタ）現在４位の神戸が、首位・鹿島との一戦のスタメンを発表した。残り５試合で、勝ち点差は５。３連覇に向けて、落とせない一戦になる。対するのは、２００７年〜０９年にＪリーグの歴史で唯一３連覇の経験がある鹿島だ。ここで勝ち点３を積み、逆転優勝への大きな一歩にしたい。１３日の公開練習で不在だったＤＦ酒井高徳はベンチを外れ、ＤＦ飯野七聖がスタメ