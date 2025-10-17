レギュラーシーズンでは押しも押されもせぬ大エースであるのに、短期決戦のクライマックスシリーズ（CS）や日本シリーズでは、なぜか勝ち運に恵まれない投手も存在する。代表的な一人が、ソフトバンクのエース・斉藤和巳だ。【久保田龍雄/ライター】【写真】クライマックスシリーズファイナルステージを前に会見を行ったソフトバンクの選手たち悪夢のようなサヨナラ負けダイエー時代の2003年の日本シリーズ、阪神と2勝2敗で迎