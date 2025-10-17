そもそも自民党と日本維新の会はなぜ急接近することになったのでしょうか？維新が「議員定数の削減」を条件にした背景など、連立を巡る両党の思惑を専門家に聞きました。自民党との連立を視野に協議する日本維新の会ですが、16日になり新たな“絶対条件”を示してきました。16日の協議で日本維新の会側は１２の政策項目を提示しました。吉村代表はこれまで「社会保障改革」と「副首都構想」の２つは譲れないと発言してきましたが、