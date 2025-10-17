横浜F・マリノスは18日にホーム日産スタジアムで浦和戦（14時キックオフ）に臨む。クラブ担当者によると、現時点で約3万5000人が来場見込み。当日は俳優の斎藤工（44）が寄せたスペシャル応援メッセージを大型ビジョンで放映し、J1残留へ後押しする。斎藤は大の横浜Mファンで知られ、30年以上に渡って応援し続けてきた。23年にはクラブ創設30周年を記念して公開されたドキュメンタリー映画「BeyondTogether」にナレーターと