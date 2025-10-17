■男子ゴルフ日本オープンゴルフ選手権2日目（17日、栃木・日光カンツリー倶楽部7238ヤード、パー70）男子ゴルフの国内メジャー・日本オープンゴルフ選手権2日目。この日はスーパープレーが続出した。石川遼（34、CASIO）は8番のパー3、ティーショットでグリーンを捉えると、2打目のロングパットをねじこみバーディ、スコアを2つ伸ばしイーブンパーの8位タイに浮上した。2013年マスターズ王者のA.スコット（45、オーストラリア