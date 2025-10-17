厚生労働省＝東京・霞が関厚生労働省は17日、全国約3千の定点医療機関から10月6〜12日の1週間に報告された新型コロナウイルスの新規感染者数が1万4303人だったと発表した。1機関当たりの感染者数は3.72人で、前週比0.77倍だった。減少は4週連続。同じ期間のインフルエンザは1機関当たり2.36人で、前週比1.51倍。今季は3日に流行入りが発表され、増加が続いている。沖縄は14.38人で、注意報レベルとされる10人を上回っている。