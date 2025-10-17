会談前に握手する立憲民主党の野田代表（右）と公明党の斉藤代表＝17日午後、国会立憲民主党の野田佳彦、公明党の斉藤鉄夫両代表は17日、国会内で会談し、企業・団体献金の規制強化を目指して連携を強める方針で合意した。日本維新の会が自民党に求める国会議員の定数削減に関しては、各党間で丁寧な議論が必要だとの認識を共有した。公明は、自民の「政治とカネ」問題への対応が不十分として連立政権から離脱した経緯がある。