ジュースの「トロピカーナ」が値上げです。キリンビバレッジは、果汁飲料の「トロピカーナ」16品目を来年2月1日納品分から、値上げすると発表しました。希望小売価格の値上げ幅は7〜46％で、「トロピカーナ100％オレンジ330ミリリットル」（ペットボトル）は234円が320円に、「トロピカーナ100％アップル250ミリリットル」（紙パック）は130円が141円に引き上がります。（※全て税込）原材料や、容器の価格などが高騰し