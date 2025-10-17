俳優藤木直人（53）が17日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われた「アマチュア初段」免状授与式に登壇し、森下卓常務理事から免状を授与された。ABEMAオリジナルドラマ「MISS KING」で、のん（32）演じるヒロインの師匠となる元棋士役を演じている。鈴木大介九段と対談した際に行った詰め将棋で「初段の腕がある」と評価され、鈴木九段の強い推薦を受けてのアマ九段授与となった。「将棋は小学校のころに父から教わった程度」と恐縮