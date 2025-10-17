山形県内最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は１８１円３０銭で、２週連続の値下がりとなりました。 来週は、小幅な値下がりが予想されています。 資源エネルギー庁によりますと、今月１６日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週より１円２０銭下がり、１リットルあたり１８１円３０銭でした。 全国では４番目の高さです。 ハイオクも１円２０銭下がり１９２円３０銭、軽油も１円下が