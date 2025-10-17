＜日本オープン2日目◇17日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞ゴルファー日本一決定戦の第2ラウンドが終了した。金子駆大と原敏之がトータル3アンダーまで伸ばし、首位タイで決勝に駒を進めた。【写真】アダム・スコット、おっきい！トータル2アンダー・3位タイに河本力とキム・ソンヒョン（韓国）。トータル1アンダー・5位タイには清水大成、勝俣陵、サドム・ケーオカンジャナ（タイ）が続いた。石川遼は4