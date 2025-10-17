スターバックスコーヒージャパンは１７日、全国のスターバックス店舗やオンラインサイトで販売するコーヒー豆などの家庭用商品を１１月１０日から値上げすると発表した。原材料費の高騰を理由としている。家庭用商品の値上げは２０２２年４月以来、約３年半ぶり。家庭用のコーヒー豆や紅茶など約４０品を４０〜３００円値上げする。最も値上げ幅の大きいコーヒー豆の「コロンビア」（２５０グラム）は税込み１４４０円から１７