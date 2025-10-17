福島県郡山市立小原田中学校で開かれた西田敏行さんの追悼式＝17日午前福島県郡山市出身で昨年76歳で亡くなった西田敏行さんの命日の17日、母校の同市立小原田中学校で追悼式が開かれた。西田さんの同級生らも駆けつけ「福島の復興のために何ができるか常に考えていた」と、古里を愛し続けた国民的俳優をしのんだ。式では西田さんが東日本大震災の起きた2011年に古里を思って発表した楽曲「あの街に生まれて」を全校生徒約260