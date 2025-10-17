法務省＝東京・霞が関取り調べを担当した参考人から事件終結後に複数回にわたって飲食を伴う接待を受けたとして、法務省は17日、千葉地検の30代男性検事を停職10カ月の懲戒処分とした。地検が明らかにした。検事は辞職した。地検は氏名や年齢を公表しておらず、理由について「個人が識別されない内容とすることを基本とする」との人事院の公表指針に従ったとしている。地検によると、2022年9月〜今年7月ごろ、27回にわたって