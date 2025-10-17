サイバー攻撃によるアサヒグループホールディングスのシステム障害の影響が、お歳暮ギフトにも広がっています。アサヒビールはサイバー攻撃によるシステム障害の影響で、ことしのお歳暮ギフトをスーパードライの3商品に限って販売します。アサヒの出荷が一部に留まるなか、ほかのビール会社には想定を上回る注文が来ていて、サントリーやサッポロは安定供給を目指すためお歳暮ギフトの一部商品の発売を休止し種類を絞って販売しま