鹿児島県・奄美大島沖のEEZで確認された中国調査船「向陽紅22」＝13日鹿児島県・奄美大島西方の排他的経済水域（EEZ）で9月下旬以降、中国の海洋調査船による調査とみられる動きが繰り返し確認された。日本の同意を得ていないとして、日本政府は外交ルートを通じ抗議。中国側の狙いは不明だが、軍事行動を見据えた情報収集との見方もある。第10管区海上保安本部（鹿児島）は、異例の活動として警戒を強めている。中国船「向陽