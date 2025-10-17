「人が刺された」と通報があった大阪・梅田の地下街を警戒する警察官＝17日午後2時15分17日午後1時半ごろ、大阪・梅田の地下街で、神戸市東灘区の男性（58）がナイフで刺された。大阪府警によると、男性は病院に搬送されたが、命に別条はない。府警は殺人未遂容疑で職業不詳の女（44）＝大阪市平野区＝を現行犯逮捕。2人は知人とみられ、府警は詳しい動機を調べる。府警によると、現場は同市北区小松原町のビル地下2階で、トイ