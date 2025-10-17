記者会見する電事連の林欣吾会長＝17日午後、東京都千代田区電気事業連合会の林欣吾会長（中部電力社長）は17日の定例記者会見で、東京電力ホールディングスが表明した柏崎刈羽原発（新潟県柏崎市、刈羽村）の1、2号機の廃炉検討について「地域からの声を踏まえて、自前の経営の判断として方向性を示されたと思う」と述べ、一定の理解を示した。柏崎刈羽原発を巡っては、6号機の再稼働を目指す東電の小早川智明社長が16日に新