17日未明、秋田市四ツ小屋の国道13号で車がクマと衝突しました。運転していた男性にけがはありませんでした。秋田東警察署の調べによりますと17日午前2時10分ごろ、秋田市四ツ小屋小阿地の国道13号を、大仙市協和方向から秋田市仁井田方向へ走っていた普通乗用車が、道路を横断してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた秋田市の40代の男性にけがはありませんでした。衝突したクマの体長は約1メートルです。最も近い民家