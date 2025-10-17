¶»¤Ë¡ÖÅ·±©AMAU¡×¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤â½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#2i2(¥Ë¡¼¥Ë)¡×¤ÎÅ·±©´õ½ã(¤¢¤Þ¤¦¡¦¤­¤¹¤ß¡¢29)¤Î¡¢¥¤¥á¡¼¥¸°ì¿·¤Î¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥³¡¼¥Ç¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö#MAMOR¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤¬ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¹­Êó»ï¡ÖMAMOR(¥Þ¥â¥ë)¡×(ÉÞ·¬¼Ò)¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò¹ðÃÎ¡£¶»¤Ë¡ÖÅ·±©AMAU¡×¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤òÅ½¤é¤ì¤¿ÌÂºÌÉþ»Ñ¤Ç¡¢È±¤ò¤¹¤Ã¤­¤ê¤È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌÂºÌ