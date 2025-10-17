最終盤を迎えつつある2025年シーズンのJ３。24年の年間運営費が５億強、トップチーム人件費が１億5000万弱のヴァンラーレ八戸がトップをひた走り、今季にJFLから昇格してきた栃木シティが追走するという“意外な構図”が依然として続いている。その傍らで、J１経験のある松本山雅FCや昨季J２を戦っていた栃木SCが苦戦。栃木SCと同じくJ２から降格してきたザスパ群馬も、31試合終了時点で勝点28位の18位と想定外の苦境を強いら