モデルでタレントのトラウデン直美（26）が17日までに自身のインスタグラムを更新。肉体美を披露した。「最近、馬の方で追い込みかけており、気づいたら腹筋がよい感じ。笑」と書き出したトラウデン。鏡越しに鍛え上げられた腹筋写真を掲載した。ショート丈のトップスで腹出しのコーデを披露。「キープできますように〜！」とつづった。