阪神の桐敷拓馬投手が17日、1軍の試合前練習に合流した。前日の16日まで甲子園での1軍練習に参加していた、工藤泰成投手がきょうSGL尼崎で行われた2軍練習に合流した。15日から始まった「2025JERAクライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージはアドバンテージを含む3勝0敗。23年以来2年ぶりの日本シリーズ進出に王手をかけている。