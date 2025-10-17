今年１月に発見された「レモン彗星（すいせい）」が地球に接近している。静岡県富士宮市の朝霧高原では１７日未明、富士山の裾野から、尾を伸ばして緑色に淡く輝くレモン彗星が姿を現した。次に地球に接近するのは約１１００年後になる。米アリゾナ州にあるレモン山天文台で撮影された画像から発見された。国立天文台によると、１０月下旬に地球に最接近し、１０月２３日〜１１月２日頃は日の入り約１時間後に、西の低い空で観