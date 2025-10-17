マツコ・デラックスがある大好物に言及するとともに、「食べ始めると止まらない」という“悩み”を明かした。【映像】マツコの「食べ始めたら止まらない」大好物10月10日に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日）では、視聴者から寄せられた「果物が好きだけど、たまにしか買えない。奮発して大好きなアメリカンチェリーを買ったら、大事にしすぎて半分腐らせてしまった」という声が紹介された。これにマツ