◆みやざきフェニックス・リーグＤｅＮＡ―巨人（１７日・生目第２）巨人の田村朋輝投手が２番手で登板。３回２安打１失点、毎回の３奪三振で降板した。６―１の３回から２番手でマウンドへ。簡単に２者連続で二ゴロに打ち取ると、４番・井上には四球を与えたが、５番・伊藤光を見逃し三振。４回には２死二塁から９番・小針に右前適時打を浴びたが、７―２の５回は走者を背負いながらも４番・井上を空振り三振に抑えるなど