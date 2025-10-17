大相撲の元関脇・勢で２０２１年に現役を引退した春日山親方が１７日、東京・江戸川区総合文化センター大ホールで行われた、日本歌手協会が主催する「第５２回歌謡祭〜歌は世につれ…昭和１００年・戦後８０年〜」の昼の部に出演した。６月１５日に亡くなった元大関・増位山さん（享年７６）の追悼ステージに登場。歌手としても活躍した大先輩のヒット曲「そんな夕子にほれました」を披露した。現役時代から相撲ファンに定評の