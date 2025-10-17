アジア株香港株大幅安、米中対立懸念中国GDPは政府目標「5%前後」に届かない可能性 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 25448.23（-440.28-1.70%） 中国上海総合指数 3877.20（-39.03-1.00%） 台湾加権指数 27416.42（-231.45-0.84%） 韓国総合株価指数 3760.65（+12.28+0.33%） 豪ＡＳＸ２００指数 8995.10（-73.30-0.81%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83779.00（+311.34+0.3