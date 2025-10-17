米株価指数先物時間外取引さらに下落、ダウ200ドル超安 東京時間14:25現在 ダウ平均先物DEC 25月限45953.00（-207.00-0.45%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6627.00（-41.75-0.63%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限24660.50（-170.75-0.69%）