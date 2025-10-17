来春センバツ大会の重要な選考資料となる秋季高校野球東北大会は花巻東（岩手1位）が3―2で4年ぶり2度目の優勝を飾った。花巻東は来春センバツ出場をほぼ確定させると同時に11月13日に開幕する明治神宮大会への出場権を獲得した。準優勝の八戸学院光星（青森1位）も準決勝で聖光学院（福島1位）に7―0で圧勝。決勝も花巻東をあと1歩まで追い詰める堂々たる戦いぶりでセンバツ切符をほぼ手中に収めた。東北のセンバツ出場枠