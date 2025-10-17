17日午前10時45分ごろ、小千谷市桜町のスーパーで80歳代の男性が運転する軽乗用自動車が店舗の外壁と衝突する事故がありました。警察によりますと、男性はスーパーの駐車場に車を駐車しようとした際、車止めを乗り越え店舗の外壁に衝突しました。外壁には擦り傷がついたということですが、運転手の男性や他の客にケガはなかったということです。警察はブレーキとアクセルを踏み間違えた可能性も視野