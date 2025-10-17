鹿角市花輪の農園でモモやリンゴを食べるクマが撮影されました。農園にセットされたセンサーカメラがとらえました。9月22日に撮影されたのは、木の下でモモを食べるクマの様子です。クマに気づいた農園の人がサイレンを鳴らして追い払います。こちらの農園では、モモの被害は数千個にのぼるといいます。一方、10月10日に撮影されたのは、収穫作業に使う箱や台が置かれた場所に座り込んでリンゴを食べているクマの姿です。こ