東京製鐵が後場に下げ幅を拡大した。同社は１７日午後２時、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の単独決算発表にあわせ、通期の業績予想を下方修正しており、嫌気されたようだ。今期の売上高予想は従来の見通しから２９２億円減額して２６４３億円（前期比１９．１％減）、最終利益予想は１０億円減額して１００億円（同５２．８％減）に見直した。７～９月期において製品出荷数量が想定を下回った。今後は円安