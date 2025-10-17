ヤマタネは後場強含んでいる。１７日午後１時２０分ごろ、２６年３月期の中間配当を前回予想から１０円増額の３５円にしたと発表した。６月１日付の株式分割後の基準で実質１５円の増配となる。株主還元指標にＤＯＥ（株主資本配当率）を採用し安定的な配当実施を図る株主還元方針と最近の業績を踏まえた。期末配当は３７円５０銭で据え置いているものの、株主還元方針と今後の業績動向を考慮し検討を進めると言及しており、株主