「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午後２時現在で、東洋電機製造が「買い予想数上昇」で５位となっている。 １５日の取引終了後に第１四半期（６～８月）連結決算を発表し、売上高８４億９００万円（前年同期比３．０％増）、営業利益３億６７００万円（同１３．６倍）、純利益４億６５００万円（同４．８倍）となった。交通事業でＪＲ向け、中国向けが増加したほか、産業事業では