「なんで返信くれないの…？」とスマホを見つめてしまう時間、ありますよね。でも、ちょっとしたメッセージの工夫で“返信したくなる空気”をつくることは可能なんです。そこで今回は、男性が思わず“即レス”したくなるLINEの送り方を紹介します。“質問＋一言リアクション”で会話を転がす「今日忙しかった？」とメッセージを送るより、「今日忙しかった？あの件はどうなったの？」のように、男性の関心に触れる一言リアクション