【その他の画像・動画等を元記事で観る】 氷川きよしが、11月2日放送のNHK BS『The Covers秋の夜長のバラードナイト～第1夜～』に出演する。 ■『The Covers』には6回目の出演となる、氷川きよし 『The Covers』秋も深まる11月のBS放送回は「秋の夜長に聴きたい、バラード」を2週にわたり特集。第1夜のゲストは、艶やかな歌声と存在感で多くの人を魅了する氷川きよし。 2022年の年末から一時休養期